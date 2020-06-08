В Бразилии число новых случаев коронавируса возросло почти на 19 тысяч за сутки

Число случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Бразилии увеличилось до 691 758, суточный прирост составил почти 19 тыс. случаев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации ведомства, за сутки в Бразилии количество новых случаев коронавируса возросло на 18 912, выздоровели 6 803 пациентов, погибли 525 человек.

Всего с начала пандемии в республике, по последним данным, умерли 37 312 жителей, излечились — 283 952.

Бразилия занимает второе место по числу выявленных случаев коронавируса в мире.

Очагом инфекции в стране считается штат Сан-Пауло с одноименной столицей, где в городской агломерации проживает более 21 млн человек (143 073 случая). На втором месте находится столица страны Рио-де-Жанейро (67 756 случая).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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