В правительстве Калининградской области третий министр заразился коронавирусом

В Калининградской области третий министр регионального правительства заразился коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперштаб.

«В воскресенье вечером мы получили информацию, что коронавирус выявлен уже у третьего министра правительства области — у Сергея Черномаза, возглавляющего министерство строительства», — сказали в оперштабе.

Отмечается, что министр болеет без симптомов.

Ранее коронавирус подтвердился у министра сельского хозяйства области Натальи Шевцовой и министра развития инфраструктуры Елены Дятловой.

В Калининградской области коронавирусом заразились 1776, выздоровели 779, скончались 29 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.