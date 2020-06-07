Следователи нашли еще одного фигуранта дела о взятках в отделе Минпромторга

Следователи установили еще одного фигуранта дела о даче взятки начальнику одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвану Гайрбекову. Об этом сообщает ТАСС.

Четвертый фигурант дела, который являлся посредником, дал признательные показания.

Как рассказал источник в правоохранительных органах агентству, новый фигурант — сотрудник компании предполагаемого взяткодателя, Терехов Д. Н.

Ранее суд арестовал гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова за дачу взяток Гайрбекову, а также замначальника управления ФСВТС РФ Сергея Гармаша, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

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