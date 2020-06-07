Застреливший в Эстонии двух человек работал медбратом

Мужчина, задержанный за убийство двух человек и ранение еще троих на автозаправке, оказался медбратом, передает газета Parnu Postimees.

Ранее сообщалось, что в Пярнуском уезде Эстонии 32-летний мужчина на легковом автомобиле сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. Позже он вернулся и открыл стрельбу по мотоциклисту, который скончался от полученных ранений. Подозреваемый также открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю, где находились мужчина, женщина и двое детей трех и пяти лет. Женщина погибла, мужчина и дети ранены и находятся в больнице.

По данным бизнес-регистра, задержанный Микк Таррасте является членом правления предприятия по оказанию медицинских услуг. Он выступал на тему работы медбратом в СМИ, на семинарах и конференциях, также работал преподавателем на кафедре медсестринства в Таллиннской высшей школе здравоохранения.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за то, что вместе с товарищем стрелял из нелегального оружия в окна двух квартир, отмечается в газете. Его обвиняли в незаконном приобретении незарегистрированного пистолета патронов к нему. Кроме того, дома он хранил 38,91 г взрывчатого вещества. В настоящее время судимость задержанного погашена, и он имеет действующее разрешение на оружие.

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