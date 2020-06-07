В России снизился недельный рост числа заразившихся коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России за неделю возросло на 15,2% против 17,8% за предыдущие семь дней. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 1 по 7 июня оперштаб сообщил о 61 830 заразившихся. На прошлой неделе данный показатель составил 61 362 случая.

Кроме того, уменьшился среднесуточный рост числа инфицированных — с 2,4% до 2%.

По последним данным, в России выявлено 467 673 случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 8 984 новых случая COVID-19

— В России проведено более 12,7 млн тестов на коронавирус