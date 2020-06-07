Сорбентами обработано 2 тыс кв м загрязненной территории после ЧС в Норильске

В Норильске спасатели обработали поглощающими вещества сорбентами 2 тыс. кв. м. территории, загрязненной после ЧС на ТЭЦ-3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

Он рассказал, что за последние сутки было собрано 853 куб. м. водонефтяной смеси, что является значительно большим показателем, чем во все предыдущие дни.

На сегодняшний день извлечено 11,5 тыс. куб. м. грунта, загрязненного нефтепродуктом, и вывезено для утилизации, 2 тыс. кв. м. обработано для нейтрализации сорбентами, добавил он.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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