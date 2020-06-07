В Британии откроются религиозные учреждения

Министр по вопросам строительства и местного самоуправления Великобритании Роберт Дженрик уведомил, что религиозные учреждения в Великобритании частично возобновят свою работу с 15 июня. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, в указанный срок «религиозные учреждения откроются для индивидуальной молитвы».

«Я знаю, что для миллионов жителей нашей страны эта новость была долгожданной», — отметил Дженрик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пабы и парикмахерские в Великобритании откроются не раньше июля