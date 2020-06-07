Вильфанд сообщил о рекордном превышении температурной нормы в Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уведомил, что превышение средней температурной нормы в Сибири в мае достигло уникальной отметки в 9°C. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такое превышение температурной нормы было зафиксировано в регионе Западной Сибири в районе Обской губы.

«Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие», — отметил Вильфанд.

При этом, как указал синоптик, территория, на которой наблюдалась аномалия составила +6°C была более обширной. Вильфанд уточнил, что в нее вошла не только Обская губа, но и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тюменская область.