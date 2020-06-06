В России выявили 8 855 новых случаев заражения коронавирусом

За минувший сутки в 84 регионах России обнаружили 8 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве — 1 992, в Подмосковье — 758 и Санкт-Петербурге — 347. Также за 24 часа на 8 708 выросло число выписанных после выздоровления. Число летальных исходов составило 197.

По подсчетам оперштаба, всего в России COVID-19 диагностирован у 458 689 человек, вылечились более 221 тыс. пациентов, скончались 5 725 человек.

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