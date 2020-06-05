Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы ко всему готовимся, конечно, мы с учетом опыта, приобретенного весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний», — сказала Голикова.

Однако вузам страны надо готовиться и к продолжению дистанционного обучения, заключила вице-премьер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во избежание распространения коронавируса учебные заведения страны перешли на дистанционную работу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МГУ готовится обучать иностранцев осенью в режиме онлайн