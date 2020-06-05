Представитель ВОЗ: отказ от прививок от COVID-19 будет иметь опасные последствия

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что отказ граждан делать прививки от COVID-19 в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия, передает ТАСС.

«Данные настроения отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации», — сказала Вуйнович.

По ее мнению, отказ от вакцинации опасен тем, что он может обратить вспять прогресс, достигнутый ранее в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин.

По последним данным, в России выявлено 449 834 случая заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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