Завершено расследование по делу о госизмене начальника центра ЦНИИМаш
Завершено расследование по делу о государственной измене в отношении экс-начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Романа Ковалева, документы переданы в суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, данное дело было выделено в отдельное производство.
Известно, что рассматривать дело Ковалева будет Московский областной суд.
5 июня 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал кандидата физико-математических наук, доцента, начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева. Ему предъявили обвинение в госизмене.
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