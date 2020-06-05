Завершено расследование по делу о госизмене начальника центра ЦНИИМаш

Завершено расследование по делу о государственной измене в отношении экс-начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Романа Ковалева, документы переданы в суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, данное дело было выделено в отдельное производство.

Известно, что рассматривать дело Ковалева будет Московский областной суд.

5 июня 2019 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал кандидата физико-математических наук, доцента, начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаша Романа Ковалева. Ему предъявили обвинение в госизмене.

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