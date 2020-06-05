Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе

Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News.

На церемонии выступил активист за гражданские права чернокожих, священник и политик Эл Шарптон. Он заявил, что судьба Джорджа Флойда символизирует универсальный опыт афроамериканцев в Соединенных Штатах.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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