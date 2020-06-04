В Дагестане мужчина застрелил сына
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В Дагестане 63-летний мужчина застрелил 41-летнего сына, пишет пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что между подозреваемым и погибшим произошла ссора.
«От полученного огнестрельного ранения в область грудной клетки скончался при доставлении в ЦГБ города Буйнакска. Изъят карабин, снаряженный тремя патронами», — отметили в МВД.
В отношении отца возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве.
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