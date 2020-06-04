Разливы топлива на реке в Норильске планируют устранить за 14 дней

Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разливы дизельного топлива с ТЭЦ-13 на реке Амбарная в Норильске могут быть ликвидированы за 14 суток при условии благоприятной погоды, передает ТАСС.

«Заключение морских экспертов было, при наличии емкостей и при развертывании дополнительного оборудования они нам называли цифру в 14 дней», — сказал Дяченко.

По его словам, для оперативной работы по ликвидации разлива необходим благоприятный ветер, который сгонял бы к специальным заграждениям «все это масляное пятно».

29 мая в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. Часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. квадратных метров.

Ранее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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