Песков переадресовал вопрос о сроках возвращения России к нормальной жизни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, когда страна вернется к нормальной жизни, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он сказал, что подобные прогнозы могут давать только люди, знакомые с мнениями медиков и эпидемиологов.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что в отношении России специалисты отмечают положительную динамику.
«С долгосрочными прогнозами все выступают весьма осторожно», — добавил Песков.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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