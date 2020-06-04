Песков переадресовал вопрос о сроках возвращения России к нормальной жизни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, когда страна вернется к нормальной жизни, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что подобные прогнозы могут давать только люди, знакомые с мнениями медиков и эпидемиологов.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в отношении России специалисты отмечают положительную динамику.

«С долгосрочными прогнозами все выступают весьма осторожно», — добавил Песков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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