Суд назначил трансгендеру из Брянска 2 года работ за публикацию порно в сети

Советский районный суд в Брянске изменил приговор трансгендеру Мишель (по паспорту Михаил) по делу о распространению порнорисунков с изображением детей с трех лет колонии до 2 лет исправительных работ, сообщает РИА «Новости».

«Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 2 лет исправительных работ, а также штрафа в размере 50 тысяч 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

Ранее активисты социальных сетях развернули кампанию в поддержку мужчины, который решил сменить пол, из-за обвинения в распространении порнографических рисунков в аниме-стиле в интернете. Сторонники осужденного заявили, что мужчина, по образованию врач, еще не завершил «гендерный переход» и может оказаться в мужской колонии.

Приговор не вступил в законную силу.