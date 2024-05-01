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Сирия с 1 мая ввела электронные визы для россиян

Посольство РФ: Сирия с 1 мая ввела электронные визы в том числе для россиян

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Omar Sanadiki/Reuters

Сирия с 1 мая ввела электронные визы для въезда в страну, в том числе для граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство арабской республики в Москве.

«Подтверждаем данную информацию [о введении электронных виз]», – говорится в сообщении диппредставительства.

Сирийские дипломаты пояснили агентству, что нововведение предусматривает подачу визы онлайн, без присутствия в посольстве или консульстве. Время рассмотрения составляет до 72 часов, отметили в представительстве.

1 мая сообщалось, что российское посольство в Шри-Ланке надеется получить от властей островного государства данные о бесплатных визах для российских туристов.

В феврале россиян предупредили о проблемах с оформлением шенгенских виз перед летом.

Ранее «Газета.Ru» перечислила лучшие безвизовые направления для россиян.

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