США резко нарастили экспорт СПГ в феврале

В феврале 2024 года Соединенные Штаты значительно нарастили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные минэнергетики США.

За второй месяц текущего года за рубеж было отправлено 358,9 млрд куб. футов (≈10,16 млрд куб. м) этого энергоресурса – на 10% больше, чем в феврале 2023-го.

При этом в феврале объемы американского СПГ-экспорта оказались на 9,4% ниже показателей января 2024-го. США осуществили 116 танкерных рейсов для доставки сжиженного газа потребителям. Крупнейшими импортерами американского СПГ в отчетный период стали Франция (1,4 млрд куб. м), Нидерланды (1,29 млрд куб. м), Великобритания (0,97 млрд куб. м), Япония (0,65 млрд куб. м) и Турция (0,58 млрд куб. м). На эти страны пришлось 48% всех поставок США в феврале.

Доля отгрузок в азиатском направлении составила в прошлом месяце 28,1% от совокупного американского СПГ-экспорта против 19,2% месяцем ранее. Напротив, доля поставок в Европу снизилась до 65,3%. Оставшиеся объемы были направлены в страны Латинской Америки.

За первые два месяца 2024 года американские компании вывезли около 21,37 млрд куб. м сжиженного газа. При этом 14,66 млрд куб. м (68,6%) было экспортировано в Европу и около 5 млрд куб. м (23,5%) отправились в азиатском направлении.

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