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В США оценили российские «царь-мангалы»

Forbes: российские «танки-черепахи» эффективны даже против дронов ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские танки с установленными на них металлическими куполами, прозванные в народе «царь-мангалами» и «танками-черепахами», стали очередной успешной инновацией ВС РФ. Об этом со ссылкой на экспертов и украинских военных пишет американский журнал Forbes.

Как объяснили журналистам бойцы ВСУ, уничтожить «танк-черепаху» с помощью дрона практически невозможно за исключением ситуаций, когда его удается обездвижить, например, при помощи мины.

Опрошенные американским изданием Business Insider эксперты также утверждают, что, несмотря на «дикий и глупый» вид, танки с куполами крайне эффективны на поле боя. Причем не только против беспилотников, но также против артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Российские «царь-мангалы» стали часто замечать в зоне СВО в апреле 2024 года. Об их появлении сообщали как минимум 9 и 16 апреля.

Ранее в США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО.

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