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Во время протестов в Колумбийском университете арестованы 230 человек

Во время протестов в Колумбийском университете были арестованы 230 человек

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Luis Ribeiro/AP

Во время протестов в Колумбийском университете в Нью-Йорке 30 апреля были арестованы 230 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что полицейские вошли в здание, где забаррикадировались протестующие. Кроме того, десятки человек арестовали в разных кварталах университета.

До этого газета The New York Times писала, что выступления американских студентов в Колумбийском университете против действий Израиля на территории сектора Газа и их поддержка со стороны Соединенных Штатов напоминают акции против войны во Вьетнаме.

Отмечается, что в 1968 году студенты протестовали против войны во Вьетнаме, теперь же выступают против политики Израиля в палестинском анклаве.

Журналисты газеты считают, что между событиями есть четкие параллели. К примеру, студенты парализовали работу университета, вынудив руководство обратиться за помощью к правоохранителям.

Ранее Байдена упрекнули в боязни противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке.

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