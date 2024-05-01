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Израиль задержал на Западном берегу девять подозреваемых в терроре

ЦАХАЛ задержал ночью на Западном берегу девять человек, подозреваемых в терроре

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Dylan Martinez/Reuters

Израильские правоохранительные органы задержали в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине девять человек, которых подозревают в терроре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны страны.

Рейды проводились совместными усилиями армии, пограничной полиции и Службы общей безопасности, которая выполняет функции контрразведки. Задержанные подозреваются в причастности к террористической деятельности. У подозреваемых было изъято оружие. Задержанные и конфискованное у них оружие переданы службам безопасности.

Накануне сообщалось, что в Иерусалиме сотрудник полиции подвергся нападению с ножом и получил ранение. Инцидент произошел в Старом городе. Подозреваемый был обезврежен, сотрудники правоохранительных органов открыли по нападавшему огонь. В заявлении подчеркивается, что это могла быть попытка теракта. Полицейский получил ранение средней тяжести в голову, он в сознании и госпитализирован.

Ранее стало известно, что Нетаньяху и Блинкен проводят встречу в Иерусалиме за закрытыми дверями.

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