В пяти регионов Украины объявлена воздушная тревога

В пяти восточных регионах Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещения населения.

Тревога в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины была объявлена в период 14:55-14:57 по мск. Также тревога объявлена на территории контролируемых Киевом частей ДНР и Запорожской области.

Утром 1 мая сирены воздушной тревоги сработали сразу в ряде областей Украины — Днепропетровской, Харьковской и Полтавской, а также на территории контролируемой Киевом части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.