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В Испании сочли, что помощь Запада Украине не повлияет на наступление РФ

Генерал Питарч: помощь Запада Киеву не остановит наступление России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Предоставленная Соединенными Штатами помощь Украине в размере $61 млрд не изменит положение дел в украинском конфликте и не предотвратит наступление России. Об этом в статье для испанского издания ABC заявил генерал-лейтенант ВС Испании Педро Питарч.

«Не кажется ожидаемым, что украинские войска смогут остановить российское весенне-летнее наступление», - подчеркнул он.

По оценке генерал-лейтенанта, военная и финансовая помощь Запада, безусловно, будет означать укрепление Вооруженных сил Украины (ВСУ) и повышение их военно-стратегических возможностей, однако такая поддержка едва ли поспособствует переходу ВСУ в наступление.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что президент России не боится нового пакета военной помощи Украине со стороны США в размере $61 млрд на фоне ряда проблем в украинской армии.

Ранее США пообещали поставить на Украину столько ракет ATACMS, сколько смогут.

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