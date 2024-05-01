«Россияне хотели меня подкупить»: боксер из Грузии рассказал, что ему предложили сдать бой на ЧЕ

Грузинский боксер Лаша Гурули в интервью Inside The Game заявил, что представители России предложили ему не выходить на финальный бой чемпионата Европы 2024 года против Тархана Идигова.

По его словам, россияне предложили ему крупную сумму денег.

«Полностью об этом я расскажу уже после Олимпиады. Сейчас я лишь могу сказать, что нам предложили большие деньги. Они не хотели, чтобы я выходил на ринг. Когда они получили отказ, то заявили, что будут всеми силами добиваться победы в этом поединке», — заявил Гурули.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее в Федерации бокса России прокомментировали инцидент с гимном РФ на чемпионате Европы.