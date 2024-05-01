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В Турции нашли способ сократить дефицит бюджета

Турция подняла налог на проценты по депозитам в целях сократить дефицит бюджета

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Global Look Press

Турция подняла налог на процентные доходы от сбережений в лирах в попытке сократить растущий дефицит госбюджета, пишет Bloomberg.

Согласно постановлению, размер налога на депозиты сроком до шести месяцев был увеличен с 5% до 7,5%.

Дефицит бюджета Турции по итогам первого квартала вырос более чем вдвое к аналогичному показателю за 2023 год отчасти из-за затрат на проведение президентских выборов в мае прошлого года и ликвидации последствий двух разрушительных землетрясений, пишет издание. Сейчас правительство Реджепа Тайипа Эрдогана принимает меры по сокращению расходов и увеличению доходов страны для борьбы с инфляцией, которая к концу марта достигла рекордных 68,5%.

На апрельском заседании Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50%. Год назад, в апреле 2023-го, она составляла всего 8,5%.

Ранее аналитик оценил вероятность дефолта в Турции.

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