Выставка трофейной техники на Поклонной горе в Москве открылась для посетителей. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, за несколько минут до начала работы выставки у входа на мероприятие собрались десятки людей. Они пришли посмотреть на украинские и западные танки, боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и иные виды вооружений.

Как рассказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Андрей Любчиков, всего на выставке представлены 32 образца трофейной техники. При этом значительная их часть — это вооружения стран — членов НАТО.

Также специалист уточнил, что общая стоимость собранных на Поклонной горе «экспонатов» составляет несколько миллиардов долларов.

В частности, у посетителей есть возможность рассмотреть немецкий и американский танки Leopard 2 и Abrams соответственно. Более того, в Москву с поля боя привезли подбитые британскую бронемашину Mastiff и шведскую БМП CV90. Вместе с ними на площадке разместили украинские танки Т-72 и Т-64, а также множество других видов техники.

Представители министерства обороны РФ подчеркнули, что в период с 1943 по 1948 годы в столице страны также проводилась выставка трофейных вооружений. Мероприятие проходило на территории Московского парка культуры и отдыха имени Максима Горького.

Ранее в Великобритании оценили проведение выставки трофейной техники в столице РФ.