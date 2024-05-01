Ишим в районе Абатского поднялся еще на несколько см

Губернатор Тюменский области Александр Моор сообщил о подъеме Ишима до 1230 см в районе Абатского. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Сообщается, что таким уровень воды был в 14:00 по мск или 16:00 по местному времени. На фоне паводка на федеральной трассе Р-402 в этом районе продолжаются работы, организовано реверсивное движение.

До этого МЧС РФ сообщило, что из Абатского района Тюменской области эвакуировали более 1300 человек.

Представители МЧС РФ добавили, что спасатели продолжают оповещать жителей ряда населенных пунктов о возможной опасности и предлагают им эвакуироваться в более безопасные места. Это касается деревень Черемшанка, Назарово и Юрга.

Работают пять пунктов временно размещения. В них находятся 192 человека, включая 60 детей. Остальные эвакуированные граждане остались у родственников.

Ранее уровень воды в Ишиме у тюменского села Абатское снова достиг рекордного значения.