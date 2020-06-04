СМИ узнали, что пилот разбившегося в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке

Пилот самолета «Пакистанских международных авиалиний» Airbus А320, который упал возле аэропорта Карачи, во время посадки нарушил инструкцию. Об этом пишет газета The News International, ссылаясь на отчет управления гражданской авиации Пакистана.

В этом отчете отмечается, что летчик не стал соблюдать указания авиадиспетчера о снижении высоты.

Как сообщается, высота и скорость полета превышали допустимый для приземления предел. В документе также указывается, что диспетчер два раза предупреждал пилота, но тот, несмотря на это, все равно заходил на посадку.