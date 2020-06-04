В двух районах Северной Осетии объявили режим ЧС после ливня

В Правобережном и Ардонском районах Северной Осетии был объявлен режим чрезвычайной ситуации после ливня, передает РИА «Новости» со ссылкой на отделение МЧС по региону.

В частности, сообщается, что в Беслане Правобережного района повредило кровлю частного дома, расположенного по адресу: улица Томаева, дом 8.

Как рассказали в министерстве, в этом районе также частично повреждены кровли трех школ, одного детского сада, РОВД и медицинского центра.

В ведомстве добавили, что в ряде населенных пунктов Ардонского района «нарушено газо- и электроснабжение, повреждена кровля частных домов».