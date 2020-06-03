В мае в РФ выросло число медиков, задействованных в борьбе с COVID-19

По сравнению с апрелем в мае почти в два раз увеличилось число медиков, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, общее число медработников составило свыше 450 тысяч человек.

Он также отметил, что на основании заявок органов исполнительной власти и медицинских организаций была сформирована потребность в средствах на стимулирующие выплаты медикам.

К настоящему времени выплаты уже получили 243,5 тысячи специалистов по всей России, в том числе врачи, младший медперсонал и водители скорой помощи. Министр подчеркнул, что все они должны получить до 10 июня выплаты в полном объеме.

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