Российские представительства обеспечат защиту россиян в США

Российские дипломатические учреждения в США обеспечат защиту россиян в условиях массовых беспорядков в американских городах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Если наши граждане будут нуждаться в каких-то мерах защиты, им это будет обеспечиваться», – отметил Песков.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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