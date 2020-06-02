В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка

В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.

«В настоящее время по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на территории Крыма пропала шестилетняя девочка Карина. Вместе с отцом и его приятелями она поехала на рыбалку. Взрослые распивали спиртные напитки и оставили ребенка без присмотра. Об исчезновении девочки в органы сообщила бабушка.

Позже тело ребенка обнаружили в Северо-Крымском канале.

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