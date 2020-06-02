На востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из автомата и пистолета

В востоке Москвы пьяный мужчина устроил стрельбу из охолощенного автомата и пистолета в свой день рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сообщение о стрельбе по адресу улица Чусовская, 2 поступило в службу «02» вечером 1 июня.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, у которого находились охолощенные автомат Иж-161 и пистолет модели «ТТ-СХ».

По словам задержанного, он несколько раз выстрелил холостыми светозвуковыми патронами в воздух вверх, находясь у дома 2 по улице Чусовская.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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