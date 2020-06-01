В Подмосковье откроются салоны красоты

Работа салонов красоты, массажных салонов, соляриев и саун возобновится в Московской области 3 июня, следует из постановления губернатора региона.

Вернуться к работе смогут салоны площадью не более 400 кв.м. при условии наличия отдельного входа с улицы, указано в документе.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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