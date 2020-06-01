ЦИК может изменить порядок голосования по поправкам в Конституцию
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ЦИК России может изменить порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России. Проект повестки заседания опубликован на сайте ЦИК.
Соответствующее решение может быть рассмотрено на заседании во вторник, 2 июня.
В ходе заседания также запланировано обсуждение вопроса «о возобновлении действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ».
Ранее президент России Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля.
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