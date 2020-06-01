Глава ВОЗ сообщил о новой вспышке Эболы в ДР Конго

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

На западе страны выявлено шесть случаев заболевания, четыре из них – с летальным исходом, отметил Гебрейесус. Он добавил, что сотрудники ВОЗ уже находятся в регионе и оказывают помощь министерству здравоохранения ДР Конго.

При этом глава организации подчеркнул, что вспышка Эболы является напоминанием о том, что новая коронавирусная инфекция не является единственной угрозой здоровью людей.

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