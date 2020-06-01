В Москве за выходные сильный ветер повалил более 340 деревьев

Более 340 деревьев в столице повалило сильными порывами ветра за 30 и 31 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Также сообщается, что за это время зафиксировано повреждение 78 авто.

Из-за обильных осадков в гаражном кооперативе на севере-западе Москвы оказались подтопленными 40 гаражей, добавил представитель экстренных служб столицы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в столице.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские власти рассказали о нанесенном дождями и ветром ущербе

— Свыше 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

— Май 2020 года в Москве стал самым влажным в истории