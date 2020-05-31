ФБР проверит действия антифа-движения во время беспорядков в США

Глава министерства юстиции США Уильям Барр заявил о том, что Федеральное бюро расследований (ФБР) проведет проверку действий антифашистских и других организаций во время массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генпрокурор отметил, что проверкой займутся 56 региональных антитеррористические подразделения бюро.

Он добавил, что данная мера необходима для определения «преступных организаторов и подстрекателей».

Барр также назвал действия антифашистского и других движений «внутренним терроризмом», с которыми власти намерены поступить «соответствующим образом».

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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