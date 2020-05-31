Сильный ветер повалил более 60 деревьев в Москве

За минувшие сутки в Москве из-за сильного ветра упало 61 дерево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Кроме того, упавшие деревья повредили девять автомобилей, отметил источник.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Подмосковью. В столичном регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

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