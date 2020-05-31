В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения дистанции

В парках Москвы нанесли разметку для соблюдения санитарной дистанции между посетителями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

Кроме того, в парках организована трансляция оповещений о правилах прогулок в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, установлены специальные информационные щиты, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня москвичи могут выходить на прогулки и посещать парки.

По последней информации, в России выявлено 405 843 случая новой коронавирусной инфекции, из них 4 693 — с летальным исходом. Выздоровели 171 883 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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