Комендантский час продлен в Миннесоте

В штате Миннесота будет продлено действие режима комендантского часа на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Губернатор штата Тим Уолц написал об этом в Twitter.

Он отметил, что ограничительные меры будут действовать на территории штата в период с воскресенья на понедельник, 20.00 (04.00 по мск) по 06.00 (14.00 по мск).

Ранее комендантский час был введен в ряде городов в субботу, 30 мая, вечером из-за распространения протестных акций по городам страны.

Это происходит на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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