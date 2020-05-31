Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы

Жителям Московской области разрешили посещать храмы РПЦ. Об этом сообщил патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, слова которого приведены на сайте Московской епархии.

Он отметил, что главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова одобрила снятие данных ограничений, которые были введены на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Митрополит добавил, что также было разрешено проведение богослужений на открытом воздухе при учете соблюдения всех мер безопасности.

«Теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами», — заключил митрополит Ювеналий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье.

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