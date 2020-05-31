МИД РФ отреагировал на нападение на российского журналиста в Миннеаполисе

Министерство иностранных дел России считает «проявлением необоснованной жестокости» нападение полиции Миннеаполиса на корреспондента РИА «Новости» Михаила Тургиева, говорится в официальном комментарии ведомства.

Российский МИД подчеркивает, что нападения на журналистов при выполнении ими профессионального долга являются «недопустимыми», и призывает американскую сторону к тщательному расследованию произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста. Нападению подверглись четыре журналиста телеканала VICE и корреспондент РИА «Новости».

25 мая сотрудники полиции задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты по всей стране.

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