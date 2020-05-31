МГУ готовится обучать иностранцев осенью в режиме онлайн

Московский государственный университет имени Ломоносова начнет новый учебный год для иностранных студентов, поступивших на первый курс, в дистанционном формате, передает ТАСС.

Уточняется, что данные меры будут приняты в случае неблагоприятной эпидемической ситуации или ограничений на пересечение границ.

Документы для поступления в вуз можно будет подать онлайн через специальную платформу МГУ с 15 июня. Вступительные испытания также пройдут в удаленном формате.

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