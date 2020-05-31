МГУ готовится обучать иностранцев осенью в режиме онлайн
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Московский государственный университет имени Ломоносова начнет новый учебный год для иностранных студентов, поступивших на первый курс, в дистанционном формате, передает ТАСС.
Уточняется, что данные меры будут приняты в случае неблагоприятной эпидемической ситуации или ограничений на пересечение границ.
Документы для поступления в вуз можно будет подать онлайн через специальную платформу МГУ с 15 июня. Вступительные испытания также пройдут в удаленном формате.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Президентская академия разрешит студентам выбирать между очным и онлайн-обучением