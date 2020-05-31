Россиянам разрешат не носить маски на пляжах

Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уверила, что вводить обязательное ношение масок на пляжах никто не предлагал. При этом обязательным требованием будет сохранение безопасного расстояния между людьми, не связанными между собой семейными отношениями.

«Да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — цитирует Попову РИА «Новости».

Общее число обнаруженных заболевших коронавирусом в стране достигло 405 843. Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268. Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человека. Суммарное число летальных случаев — 4 693.

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