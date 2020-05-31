В Москве за сутки выявлено 2595 заразившихся COVID-19

Наибольшее число заболевших коронавирусом в России за сутки зарегистрировано в Москве — 2 595, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Выписаны за последние сутки в Москве 1 855 пациентов

Также сообщается, что в Подмосковье зарегистрировано 757 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 369.

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в стране выросло на 9 268. Таким образом, число выявленных случаев заражения с начала пандемии в России достигло 405 843.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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