В Москве в результате непогоды повалены 70 деревьев

Вторая волна сильных дождей и ветра повалила в столице около 70 деревьев, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Он также рассказал, что повреждены около 15 автомобилей.

Первая волна ливней, обрушившаяся на город в пятницу, 29 мая, привела к падению более 50 деревьев и повреждению почти 20 автомобилей.

За последние двое суток в Москве выпало более 140% месячной нормы осадков.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Подмосковью. В столичном регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди, в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

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