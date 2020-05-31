Во Франции кот выздоровел после заражения коронавирусом

Девятилетний кот по кличке Пепиль выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией, пишет New York Post.

Предполагается, что животное могло заразиться от хозяйки, у которой тест на инфекцию показал положительный результат. Симптомы коронавируса у животного включали кашель, усталость и потерю аппетита.

По данным издания, Пепиль проболел около месяца, поле чего выздоровел.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что человек не может заразиться коронавирусом от домашнего животного, но возможна обратная передача — от человека к животному.

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