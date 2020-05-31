Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Перу

Подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы рано утром в воскресенье, 31 мая, на юге Перу. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данный сейсмологов, землетрясение произошло около 05.00 по местному времени (08.00 мск). Эпицентр толчков находился в 28 километрах к западу от города Лампа с населением около 4,8 тысячи человек. Очаг располагался на глубине около 144 км.

В настоящее время данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

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